Bach, natürlich. Aber auch John Coltrane! Vom christlichen Osterfest und seiner metaphysischen Bedeutung waren nicht nur die Bildenden Künstler, sondern auch die Musiker fasziniert und haben von der Renaissance bis zur Moderne Bewunderung, religiöse Ekstase, Skepsis, Ratlosigkeit in Töne gefasst.

Zu hören sind Ausschnitte aus folgenden Aufnahmen:



J. S. Bach Matthäuspassion

Dietrich Fischer-Dieskau, Philharmonia Orchestra - Otto Klemperer (EMI)



L. v. Beethoven: Christus am Ölberge

Sebastian Kohlhepp, Orchestre des Champs-Élysées - Philippe Herreweghe (Phi)



- Missa solemnis

E. Schwarzkopf, Chr. Ludwig, N. Gedda, N. Zaccaria

Philharmonia Orchestra, Wr. Singverein - Herbert von Karajan (EMI)



H. Schütz: Johannespassion

J. Kobow, H. v.d. Kamp - H. C. Rademann (Carus)



G. Rossini: Stabat mater

K. Ricciarelli - Philharmonia Orchestra & Chorus - C. M. Giulini



R. Wagner: Parsifal

Irene Dalis, Bayreuther Festspielorchester - Hans Knappertsbusch (Philips)



- Karfreitagszauber

Houston Symphony Orchestra - Leopold Stokowski (Everest)



A. Bruckner: Messe in f-Moll

Chor und Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks - Eugen Jochum (DG)



John Coltrane: Ascension (impulse)



O. Messiaen: Ascension

Polnisches Nationalorchester - Antoni Wit (Naxos)



J. S. Bach: Osteroratorium

Collegium vocale Gent - Philippe Herreweghe (harmonia mundi)