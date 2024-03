Spionageverdacht: Ex-Verfassungsschützer Egisto Ott festgenommen

Gegen Ott wird wegen Spionageverdacht und Amtsmissbrauch ermittelt.

Bei den Ermittlungen rund um Russlandspionage in Österreich gibt es eine neue Wende: Egisto Ott, ehemaliger Mitarbeiter des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), wurde erneut festgenommen. Das wurde am Freitag bekannt und von der Staatsanwaltschaft Wien bestätigt. Zuerst hatte der „Falter“ darüber berichtet. Gegen Ott wird laut der Staatsanwaltschaft Wien wegen Amtsmissbrauch und geheimen Nachrichtendienst zum Nachteil Österreichs ermittelt. Ott soll nun einvernommen werden. Ob die Staatsanwaltschaft Wien einen Antrag auf Untersuchungshaft stellt, ist noch offen: Dafür hat sie 48 Stunden, also bis Ostersonntag, Zeit.

Ott arbeitete für das BVT, das im Dezember 2021 nach einer Reihe von Skandalen zur Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst umgewandelt wurde. Ihm war in der Vergangenheit vorgeworfen worden, er habe sensible Daten aus dem Verfassungsschutz an Russland weitergegeben. Bereits im Jänner 2017 waren diesbezügliche Hinweise ausländischer Partnerdienste beim BVT eingelangt. In den Verdacht, der Maulwurf zu sein, geriet Ott, weil er als Verbindungsmann in der Türkei Kontakt zum russischen Nachrichtendienst aufgebaut haben soll. Er soll geheime Informationen, darunter ein vertrauliches Memo des BVT und eine Anfrage des FBI, von seiner dienstlichen an seine private Mail-Adresse weitergeleitet und dann russischen Nachrichtendiensten beziehungsweise unbefugten Personen übergeben haben.

Infolge der Causa Wirecard wurden dann neue Vorwürfe gegen Ott laut. Ott soll weiter spioniert und sensible Daten abgegriffen haben. Gemeinsam mit dem Ex-BVT-Mitarbeiter Martin W. soll er dem flüchtigen Wirecard-Vorstand Jan Marsalek, der enge Verbindungen zu russischen Geheimdiensten haben soll, gegen Entgelt Staatsgeheimnisse verraten haben. Auch soll er für Marsalek Personen in Österreich ausspioniert haben. Dem deutschen Nachrichtenmagazin „Spiegel“ zufolge soll es sich um Informationen über in Europa lebende Journalisten und einen kasachischen Oppositionspolitiker gehandelt haben.

Festnahmegrund unklar

Ott hat sich mehrfach öffentlich geäußert und diese Vorwürfe bestritten. Der Ex-Verfassungsschützer ist bereits im Jahr 2021 in Untersuchungshaft gesessen, wurde jedoch wieder enthaftet. Warum Ott nun erneut verhaftet wurde, ist noch unklar. Man könne sich zu den inhaltlichen Details nicht äußern, heißt es von der Staatsanwaltschaft Wien zur „Presse“. Allerdings wurde laut der Anklagebehörde auch eine zweite Person festgenommen. Zu deren Identität wurden keine Angaben gemacht. Laut „Falter“ soll es sich dabei um Otts Schwiegersohn handeln. (dab)