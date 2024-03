Frieden, schwelende Konflikte und vergessene Kriege

Spuren der Gewalt. Der Konflikt in der äthiopischen Provinz Tigray hat tiefe Wunden hinterlassen. So wie auch andere Kriege, die weltweit toben und die Hoffnung auf Frieden zerstören.

Der Wunsch nach Frieden wird von Kriegen in Gaza und der Ukraine erschüttert – und von Konflikten, die nur wenig Beachtung finden. Irgendwann schweigen die Waffen, auch wenn keine dauerhafte Lösung gefunden wird.

Die Osterbotschaft ist an diesem Wochenende in aller Munde. Analog zu einer UN-Resolution haben die Kirchenfürsten im „Heiligen Land“ zur „sofortigen und dauerhaften Waffenruhe“ in Gaza samt Freilassung der Geiseln und zu einem „gerechten Frieden“ aufgerufen. In Jerusalem, wo „der Herr sein Leben geopfert hat“, indem er „Mauern der Feindschaft“ niedergerissen habe, haben die Oberhäupter der christlichen Kirchen – der Katholiken, Griechisch-Orthodoxen, Armenier, Kopten, Syrer, Anglikaner und Lutheraner – den Appell veröffentlicht. Einen speziellen Gruß sandten sie an die Gläubigen in Gaza, die „besonders schwere Kreuze tragen“ müssten.