Nebelwälder und Dschungel

Wirklich wilde, naturbelassene Urwälder sind Raritäten, die unbedingt geschützt werden müssen.

„Allwissend bin ich nicht, doch viel ist mir bewusst“, sagt Mephistopheles zu Faust, doch wer weiß, wie viel an Waldfläche beispielsweise in Österreich tatsächlich noch Urwald ist? Schätzen Sie, in Prozent. Und schätzen Sie auch gleich, wie groß der Anteil an noch nicht regulierten, also wilden Flussläufen ist, bevor Sie weiterlesen.

Die scheinbare Wildnis, in der wir auf Berge wandern und durch Täler strawanzen, ist tatsächlich so gut wie immer die reinste Kulturlandschaft, vom Menschen angelegt und bewirtschaftet. Überall mischt er sich ein, kaum etwas lässt er unberührt. Deshalb lautet in beiden Fällen die höchstwahrscheinlich erstaunliche Antwort: Nur etwa drei Prozent können noch als wild und unberührt bezeichnet werden, und nur ein Prozent der rund vier Millionen Hektar Wald in Österreich ist laut WWF tatsächlich ganz und gar nutzungsfrei gestellt.

Wer sich ein Bild dieser letzten Reste herrlich freier Natur machen will, wo alles ungekämmt durcheinander wächst und jeder Quadratzentimeter vor Leben nur so dampft, kann die empfehlenswerten Bücher des Natur- und Landschaftsfotografen Matthias Schickhofer erwerben und durchblättern. Er ist ein unermüdlicher Kämpfer für die letzten Urwälder. Danke dafür! Wenn man einmal die Gelegenheit hatte, einen alten, jahrhundertelang unberührten Wald zu durchstreifen, egal, ob am Amazonas, in Asien oder in Europa, wird man dieses Erlebnis nie mehr vergessen.

Lorbeer-Nebelwald

Viele der unterschiedlichen Dschungel, die ich durchwandert habe im Lauf der Jahre, sind bereits verschwunden. Letztens jedoch war ich wieder in einem, und es war wirklich atemberaubend: ein feuchter, ewig tropfender, mit Moosen bewachsener Lorbeer-Nebelwald auf einer Insel im Atlantik, ein echter Märchenwald, zum Glück streng geschützt, eine Erinnerung, ein Rest, der unbedingt überall bewahrt werden muss.