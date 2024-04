Virologe Krammer: „Die Frage ist, wann die nächste Pandemie kommt“

Virologe Florian Krammer im Gespräch über seine zukünftigen Aufgaben in Wien, die Vogelgrippe, Masern und welche Pandemien noch auf uns zukommen werden.

Während der Corona-Pandemie ist Florian Krammer, gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern und Expertinnen, ins Interesse der Öffentlichkeit gerückt. Der Virologe forschte bisher an der Icahn School of Medicine in New York an einem universellen Grippeimpfstoff – Expertise, die während der Corona-Pandemie sehr gefragt war.

Seit kurzem ist Florian Krammer zusätzlich auch wieder in Wien tätig und baut als „Professor für Infektionsmedizin“ an der Meduni Wien eine neue Forschungsgruppe und ein Labor auf. Außerdem wird er ab kommendem Jahr auch noch ein Ludwig Boltzmann-Institut zur Wissenschaftsvermittlung und Pandemievorsorge leiten. In dieser Folge spricht Florian Krammer über seine zukünftigen Vorhaben, Vogelgrippe, Masern und zukünftige Pandemien.

Gast: Virologe Florian Krammer

Host: Christine Mayrhofer

Schnitt: Audiofunnel/Dominik Landertinger

Mehr zum Thema:

