Was bedeutet Kurt Cobain für euch? Junge Wiener Musiker erzählen

Kurt Cobain starb am 5. April 1994, vor 30 Jahren. Imago Stock&people

Seit 30 Jahren ist Kurt Cobain tot. Was verbinden Wiener Musiker heute noch mit ihm und seiner Musik? Welcher ist ihr Lieblings-Nirvana-Song? „Die Presse“ hat nachgefragt.

Es heißt, Kurt Cobain habe nicht nur ein Genre, sondern auch eine ganze Generation geprägt. 1991 erschien mit „Smells Like Teen Spirit“ auf der Platte „Nevermind“ (eines der meistverkauften Alben überhaupt) die Hymne einer Kohorte. Cobain machte das zur unfreiwilligen Identifikationsfigur. Seine verzerrten Gitarren, die hitzigen Drums und die vom Weltschmerz durchdrungenen Melodien prägen die Musiklandschaft bis heute – auch in Wien.

Junge Musikerinnen und Musiker haben der „Presse“ erzählt, was sie mit Cobain verbinden und welches Nirvana-Lied ihnen am besten gefällt.

Eli Preiss

Wiener Rapperin Eli Preiss beigestellt

„Als ich neun Jahre alt war, hab‘ ich meinen Nachbarn Gitarre spielen hören, ich wollte den Song sofort selbst lernen und mitsingen, es war ,About A Girl‘ von Nirvana. Das ist meine erste Erinnerung an Cobains Musik und ab da habe ich sehr viel Inspiration daraus schöpfen können! Ich denke, er ist aber auch ein gutes Negativbeispiel, wenn es darum geht, was Erfolg mit einem machen kann. Man muss auf sich aufpassen und auf seine mentale Gesundheit achten.“

Eli Preiss’ Lieblingssong von Nirvana: „About A Girl“

Katrin Paucz, Sharktank

In der Mitte: Katrin Paucz von Sharktank Oskar Ott

„Als ich als Teenager Nirvana und Kurt Cobain für mich entdeckt habe, habe ich erstmals gesehen, wie stark und ungefiltert Emotion sein kann, die durch Musik ausgedrückt wird. Ein erster musikalischer Aha-Moment, der mich bis heute in meinem Songwriting begleitet.“

Katrin Paucz‘ Lieblingssong von Nirvana: „Scentless Apprentice“

Georg Nöhrer, Yukno

Die Brüder Nikolaus und Georg Nöhrer (v.l.n.r.) sind gemeinsam Yukno Tim Cavadini

„Ich bin zwar zu spät geboren, als dass ich den musikalischen Impact in Echtzeit erleben hätte können, aber die Hits gehörten natürlich auch noch zu meiner Schulzeit zum Inventar jeder halbwegs alternativ angehauchten Hausparty. Die emotionale Direktheit und die eingängigen Melodien sind zeitlos. Das zieht alle in ihren Bann. Und natürlich die Tragik um Kurt Cobain.“

Georg Nöhrers Lieblingssong von Nirvana: „Come As You Are“

Skofi

Sarah Kofranek alias Skofi Law Wallner

„Mir hat meine beste Freundin in der Unterstufe Nirvana gezeigt, und der Style von Kurt Cobain hat mich sofort gecatcht, da waren wir 11 oder 12. Vor allem das Unplugged Konzert haben wir auf YouTube hundert mal angesehen, ich finde da ist Kurts Gesamtimage so richtig rüber gekommen, sein Weltschmerz und diese belanglose aber ehrliche Performance waren für mich damals irgendwie sehr nachvollziehbar und faszinierend!“

Skofis Lieblingssong von Nirvana: „Lake of Fire“

Florence Arman

Florence Arman ist eine britisch-österreichische Musikerin Florian Moshammer

„Mit 14 habe ich mal den alten Walkman von meinem Bruder gefunden. Drin lag noch das Nirvana Album ,Bleach‘ und das hab ich dann ewig lang obsessiv rauf- und runtergehört. Tatsächlich höre ich immer noch sehr oft Nirvana – find es wahnsinnig inspirierend, wie frei und unbefangen ihre Musik ist, und trotzdem noch zugänglich klingt, es ist einfach nicht replizierbar.”

Florence Armans Lieblingssong von Nirvana: „Scoff“

Sophie Lindinger von Leyya

Sophie Lindinger, eine Hälfte des Duos Leyya Hannah Fasching

„Kurt Cobains und Nirvanas Musik hat mir gezeigt, dass ein Song in seiner Einfachheit und seiner (auch produzierten) Roughness oft viel mehr Impact haben kann als ein ausproduzierter und ausgeklügelter (Pop-)Song.“

Sophie Lindingers Lieblingssong von Nirvana: „Something in the Way“

Avec

Miriam Hufnagl alias Avec Martin Morscher

„Kurt Cobain beziehungsweise Nirvana ist für mich schlicht und einfach ,Kult‘. Einzigartig und echt, roh und ehrlich. Vor allem ,MTV Unplugged in New York 1994‘ – eines der besten Live Konzerte.“

Avecs Lieblingssong von Nirvana: „Where Did You Sleep Last Night“

