Im März ging die Inflation in Österreich leicht auf 4,2 Prozent zurück. Im Durchschnitt der Eurozone liegt sie aber schon fast am Zielwert von zwei Prozent. Warum das so ist, und was das für Wirtschaft und Konsumenten bedeutet.

Wien. Das Ziel einer Inflationsrate von zwei Prozent ist bereits zum Greifen nahe. Denn die Teuerung betrug im März in der Eurozone nur mehr bei 2,4 Prozent, ein Rückgang um 0,2 Prozentpunkte gegenüber dem Februar. So lautete die gute Nachricht, die am Mittwoch vom europäischen Statistikamt Eurostat vermeldet wurde. Die etwas weniger gute kam allerdings von der Statistik Austria. So sank die Inflation hierzulande zwar ebenso leicht. Aber sie lag im März mit 4,2 Prozent immer noch deutlich über dem Zielwert der Zentralbank, und auch deutlich über den meisten anderen Ländern der EU.

Die Situation