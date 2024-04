Was ist Leistung und wie sollte sie belohnt werden?

Altenpflege wird immer wichtiger in einer alternden Gesellschaft. Was wäre eine angemessene Entlohnung?

Altenpflege wird immer wichtiger in einer alternden Gesellschaft. Was wäre eine angemessene Entlohnung? IMAGO/Uwe Umstätter

Pflegeberufe sind anstrengend und relativ schlecht bezahlt. An der Wall Street verdienen Börsenhändler Millionen. Ein ORF-Moderator verdient ein Vielfaches seiner Kollegen. Sind solche Einkommensunterschiede gerechtfertigt. Ein Essay über Leistung und ihren Wert.

Als die Liste der ORF-Gehälter Ende März publik wurde, war die Aufregung groß. Der Bestverdiener des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bekam neben Zuspruch seiner Fans auch viel Hass für sein hohes Gehalt. Ganze 443.894 Euro verdient der bekannte Radiomoderator im Jahr. Damit übertrifft sein Einkommen sogar jenes der ORF-Führungsriege. Was zuletzt meist im Gewand einer Neiddebatte daherkam, ist in Wahrheit eine Debatte über Leistung. Besagter Moderator steht früher auf als viele andere, er hat eine riesige Reichweite und ist landesweit bekannt. Aber leistet er wirklich so viel mehr als die vielen Moderatoren, die nicht unter den Spitzenverdienern des ORF aufscheinen? Oder könnte er seinen Star-Faktor in der Privatwirtschaft vielleicht zu noch viel mehr Geld machen?

Im Kern drehen sich viele wirtschaftspolitische Debatten um die Frage, was Leistung ist und wie sie belohnt werden sollte. Ein Beispiel ist die Erbschaftssteuer. Sie bestraft die Leistung derjenigen, die vererben wollen. Aber Erbschaften belohnen auch diejenigen, die ohne etwas zu leisten zufällig in eine bestimmte Familie geboren wurden. Auch die Debatte um die 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich ist letztlich ein Ringen um eine angemessene Belohnung von Leistung. Wer kürzer arbeitet, leistet in vielen Fällen auch weniger am Arbeitsplatz. Ein Nebenaspekt der 32-Stunden-Woche ist, Vollzeitbeschäftigten etwa mehr Zeit für die Kinderbetreuung zu ermöglichen. Und wer würde ernsthaft anzweifeln, dass das Großziehen von Kindern auch eine Leistung ist? Die Frage, was Leistung ist und wie sie angemessen entlohnt wird, ist alles andere als trivial. Deshalb lohnt sich ein genauerer Blick auf Leistung und ihre Bedeutung für die Wirtschaft.