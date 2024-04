Wir dürfen den Einfluss Russlands nicht einfach hinnehmen

Russland hat nicht nur den Nachrichtendienst unterwandert, sondern beeinflusst auch Wirtschaft und Politik. Jetzt ist es an der Zeit, rote Linien zu ziehen.

Wenn das stimmt, was die Staatsanwaltschaft dem früheren BVT-Mitarbeiter Egisto Ott vorwirft, hat der Verfassungsschutz ein noch viel größeres Problem, als man nach der Razzia im BVT glauben wollte: Ott soll im Sold des russischen Geheimdiensts gestanden sein und unter Ausnutzung seiner dienstlichen ­Befugnisse russische Regimegegner ausspioniert haben. So soll er die geheime Adresse des bulgarischen Journalisten Christo Grozev weitergegeben haben. Ein Vorgang, der das Leben des Aufdeckerjournalisten in Gefahr brachte. Auch andere Fälle sind in der Anordnung zur Festnahme von Ott dokumentiert.