Brauchen wir auch noch eine europäische Zentralbank für das Klima?

Das CO 2 , das dieser alte Kohlemeiler heute in die Atmosphäre bläst, werden die Menschen schon bald wieder einfangen müssen. Getty/Ferdi Limani

Ökonomen fordern eine europäische Zentralbank für Kohlenstoff und eine Klimawährung, die jene belohnen soll, die künftig CO2 aus der Luft holen. Was kann die Idee?

Die Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt hat den Klimawandel längst für sich entdeckt. Christine Lagarde verpasste der EZB schon bei ihrem Amtsantritt eine grüne Agenda, doch so richtig zufrieden scheint niemand damit. Warum sollen sich die Währungshüter um Emissionen scheren, wenn sie nicht einmal ihre eigentliche Aufgabe, nämlich die Preise stabil zu halten, auf die Reihe bekommen, ätzen Kritiker. Und was sind die grünen Versprechen der Notenbankerin wirklich wert, wenn die EZB weiter in fossile Unternehmen investiert, fragen andere. Auf Dauer kann diese selbst gewählte Doppelrolle nicht gut gehen. Ökonomen fordern daher eine neue Zentralbank in Europa. Eine Zentralbank für das Klima.

Wie ernst zu nehmen ist die Idee?