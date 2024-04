Der Aktionskünstler Flatz scheiterte im Burgtheater an der Nichtbeachtung seiner Skandal-Trächtigkeit. Trotz persiflierender roter Beflaggung und Hitler-Gestik an der Fassade. Der Abend rund um Hitlers „Perlenrede“ schleppte sich durch Banalitäten.

„Wos tat‘s denn ihr do, gibt‘s do was gratis?“ Die steirische Fangemeinde in Wien, die am frühen Samstagabend bei Prachtwetter auf den Rathausplatz strömte, zum Steirer-Fest, war verwundert, wie man diesem erstens nur den Rücken zudrehen könne. Um stattdessen, zweitens, auf einen Balkon und ein paar rote Fahnen mit schwarzem Hunde-Konterfeit am Burgtheater zu starren. Aber ja, das gibt es in Wien, Kunst ist das. Und zumindest der Anblick dieser mit „Ich hat‘ einen Kameraden“-Fanfare eröffneter „Installation“ war tatsächlich auch noch gratis.

Um 18 Uhr starrte also ein Grüppchen eingeschworener Freunde und Mitarbeiter von Burgtheater und dem Vorarlberger Aktionskünstlers Flatz auf den Auftakt dieses „Abschiedsgeschenk“, das Burgtheaterdirektor Martin Kušej der „braunen Wiener Brut“ hinknallen wollte. Nur, dass diese „braune Brut“ sich weder für ihn, noch das Burgtheater, noch einen als gewerblichen Skandal-Lieferant ohnehin erwartbaren Künstler interessierte. Nicht einmal die in Lederhosen und Dirndln fröhlich dabei herumschwirrenden Steirer-Freunde wackelten mit einem Ohrwaschel, als der Kärntner Kusej sie so stantepede unfreiwillig zur Nazi-Publikums-Kulisse erklärte.

Denn der Hintergrund dieser einmaligen Aktion ist historisch und tatsächlich das Interessanteste daran gewesen: Dass sich Hitler am 9. April 1938, am Tag vor der „Volksabstimmung“ über den „Anschluss“ Österreichs, auf einem provisorisch am Rathaus montierten Holzbalkon dem am Platz davor jubelnden „Volk“ zeigte, zählt nicht zum Allgemeinwissen, wie es der viel bekanntere Hitler-Altan am Heldenplatz tut. Dass dieser provisorische Holzbalkon nachträglich dann noch in Stein „gemeißelt“ wurde, also fix in die Mitte der Rathausfassade gepflanzt, auch nicht. Bis heute ist dieser „Hitler-Balkon“ auch nicht durch ein Täfelchen zumindest kontextualisiert, obwohl die Gruppe „Memory Gaps“ seit Jahren sogar eine Entfernung des Balkons als Ganzes fordert.

Drei Tage vor diesem historischen Datum erinnert Flatz jetzt gegenüber des „Tatorts“, also am und im Burgtheater, an das, was dort damals geschah. Neben seinem Balkon-Erscheinen, hielt Hitler im Rathaus selbst damals auch auch noch die sogenannte „Perlenrede“, eigentlich nur ein paar Sätze, in der er Wien als „Perle“ bezeichnete, das er nun „in jene Fassung bringen“ werde, die „dieser Perle würdig ist“. Wir wissen heute, welch Monstrosität diese Ansage bedeutete.

„Perlenrede“ hieß also schlicht die Flatz-Aktion, für die Kusej ihm das Burgtheater samt einiger seiner Stars wie Bibiane Beglau und Rainer Galke zur Verfügung stellte. Beglau musste in die Hitler-Stellvertreter-Rolle schlüpfen. An der Fassade, hinter dem dort spiegelgleich zum Rathaus angebrachten Rundbalkon, ist sie in einem Video zu sehen, in dem sie die Hitler-Gestik persifliert. Die statt der Haken-Kreuze auf den roten Fahnen aufscheinende schwarze Dogge erklärt sich erst in der Ausstellung im zweiten Pausenfoyer ganz oben, den Weg dorthin werden wohl nur wenige finden: Hier wird eine Fotoserie von Flatz aus den Neunzigern gezeigt, in der er seinen Hund, den er Hitler genannt hatte, in verschiedenen Situationen zeigt, die per Bildunterschrift den Namensgeber samt seiner Attitüden lächerlich erscheinen lassen. Ein künstlerischer Zugang, um mit dem absolut Bösen umzugehen, den es seit Charlie Chaplin gibt.

In Wien war die Fotoserie noch nie zu sehen, das stimmt. Wie Flatz, seit den Siebzigern mit Körperexzessen aktiv und dadurch zur zweiten Generation des Aktionismus zählend, überhaupt in Wien keine große Präsenz bisher hatte. In München wird er in der Neuen Pinakothek gerade mit einer großen Retrospektive geehrt, diese würde Wien sicherlich auch gut anstehen, schade, dass sie nicht übernommen wird.

Die Aktion im Burgtheater aber war dafür keine gute Visitenkarte. Tiefpunkt war das Stück, das Flatz, der sich auch als Bühnenbildner, Poet und Musiker versteht, eigens für die große Bühne konzipiert hat. Die Uraufführung fand im Anschluss statt und dauerte lange, zähe 85 Minuten. Es war eine Art Medley aus Flatz-Szenen, Videos von Aktionen, eingespielte Metal-Songs, zu denen Bilder projiziert wurden wie etwa zu „Killer“ die Porträts von Autokraten von Stalin, Hitler bis Putin und, etwas aus der Reihe fallend, George Bush. Dann gab es Texte, die Flatz eigens geschrieben hat: Beglau musste Hitler oder den verhinderten Hitler-Künstler „Relith“ geben, gestikulierte wild und rang sichtlich damit, eine von ihr gewohnte Intensität zu schaffen. Die anderen waren schablonenhafte Figuren wie der Wiener NS-Bürgermeister (Galke), der Tod, der Krieg etc., und klar, auch „Jedermann“ musste dabei immer wieder angerufen werden.

Angesichts dessen, was man auf dieser Bühne schon für zutiefst beeindruckende, verstörende Texte und Theatermomente zur NS-Vergangenheit Österreichs, von Thomas Bernhard, Einar Schleef, Elfriede Jelinek, was man hier an künstlerischen Interventionen von Christoph Schlingensief bis Hermann Nitsch schon erlebt hat, fällt es schwer, über diesen Abend geballter Banalitäten und abgedroschener Motive von Flatz zu schreiben. Vielleicht sollte man es auch einfach lassen. Ach ja: Höflicher Applaus.