Das Klima mit Klagen schützen: Was bringt das?

Heute, Dienstag, wird der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte das erste Mal Urteile in Klimaklagen fällen. Ändert sich damit endlich etwas?

Es geht um Gesundheit, das Recht auf ein sicheres Leben, um Altern, Geschlecht, die Wahrung von Privat- und Familienleben - alles Dinge, die zu den Menschenrechten zählen und die nun das erste Mal am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg verhandelt werden. Das Gericht wird heute, Dienstag, ein Urteil in drei Klagen fällen. Was bedeutet das für die Zukunft von Klimaklagen? Werden diese dadurch mehr Gewicht bekommen oder bringt das Klagen eigentlich gar nichts?

Gast: Manfred Seeh, Die Presse

Host: Eva Winroither

Schnitt: Audiofunnel/Dominik Lanterdinger

Credits: Salzburger Nachrichten

