Die Ramsch-Produkte der Online-Händler Shein und Temu fluten via Flugzeug Europa. Das ist nicht nur schlecht für Wirtschaft, Umwelt und Konsumenten, sondern bringt auch die Behörden an den Rand der Verzweiflung.

Shein und Temu heißen die chinesischen Online-Händler, die mit zum Teil aggressiver Social-Media-Werbung auf den heimischen Markt drängen. Und sie haben es geschafft: Im Vorjahr hat der Online-Handel verloren, nicht aber die chinesischen Anbieter, die sogar Amazon Konkurrenz machen. Mit einer aggressiven Verkaufspolitik, die allerlei Konsequenzen hat. Die Zollbehörde ist überfordert, die Umwelt stark belastet, dem Staat entgeht Geld, außerdem kommen so unzählige giftige Inhaltsstoffe an Konsumenten, die in Europa eigentlich gar nicht erlaubt wären. Wie versuchen Österreich bzw. Europa den Händlern Einhalt zu gebieten?

Gast: David Freudenthaler, Die Presse

Host: Eva Winroither

Schnitt: Audiofunnel/Dominik Lanterdinger

