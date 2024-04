Das Wohnpaket: Eine gute Sache mit Tücken

Wer einen Wohnungskauf oder eine Sanierung plant, kann in nächster Zeit mit Erleichterungen rechnen.

Die können aber rasch wieder wegfallen, wenn man Fristen versäumt oder sich Lebensumstände ändern.

Wien. Seit einer knappen Woche ist es endgültig fix, auch vom Zeitplan her: Das Bau- und Wohnpaket hat vergangenen Freitag auch den Bundesrat passiert. Es soll in den nächsten Jahren die Schaffung von Wohnraum erleichtern und ökologisches Bauen und Sanieren forcieren. Aber was ändert sich konkret? Und welche Fragen sind noch offen? Hier ein Überblick über die wesentlichsten Themen.

Grundbuchsgebühren

Damit Wohneigentum zumindest etwas leistbarer wird, sollen Wohnbauförderungsdarlehen mit einem gedeckelten Zinssatz von maximal 1,5 Prozent bis Ende 2028 ermöglicht werden. Das soll für Beträge bis zu 200.000 Euro gelten.