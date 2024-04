Wiens Bürgermeister baut Brücken nicht nur zur Opposition, sondern jetzt auch zur Ärztekammer. Mit der hatte es schwerste Auseinandersetzungen gegeben.

Es war ein monatelang erbittert geführter Schlagabtausch zwischen dem roten Wien in Person von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker und der Wiener Ärztekammer in Form des (ÖVP-nahen) Präsidenten Johannes Steinhart und (vor allem) dessen damaligen Vizepräsidenten, Stefan Ferenci. Dieser hatte nach Steinharts gesundheitlicher Pause im Vorjahr die Ärztekammer geführt. Es wäre nicht untertrieben, wenn man das Klima zwischen Stadt und Ärztekammer noch im Dezember als vergiftet bezeichnet hätte. Ein Beispiel gefällig? „Was machen Sie beruflich, Herr Gesundheitsstadtrat?“, attackierte Ferenci sein Gegenüber, Peter Hacker. „Nicht Ärztemangel ist das Problem, sondern der Kompetenzmangel beim Gesundheitsstadtrat“, schoss der streitbare Mediziner Hacker öffentlich an. Der schoss hart zurück.