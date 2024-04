Ab sofort können sich jene Touristen, deren Hotel im vergangenen Juli wegen der verheerenden Waldbrände auf der griechischen Insel Rhodos evakuiert wurde, für eine kostenfreie Urlaubswoche anmelden.

Vergangenes Jahr hatten in Griechenland Waldbrände, die zum Teil wochenlang tobten, große Schäden angerichtet. Betroffen war unter anderem der Süden der Touristeninsel Rhodos. Dort mussten Hotels und Ferienanlagen evakuiert und rund 20.000 Urlauber sowie Einheimische in Sicherheit gebracht werden. Ihnen hatte der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis einen kostenlosen, einwöchigen Aufenthalt 2024 in Aussicht gestellt. Vier Millionen Euro liegen für die „Rodos Week“ im Topf, ab jetzt wird er geleert.

Einen Antrag stellen können alle erwachsene Personen, unabhängig ihrer Nationalität, die sich im Juli auf Rhodos aufhielten und in Hotels übernachteten, die während der Brände evakuiert werden mussten. Eingelöst werden kann die Gratiswoche in der Nebensaison von 10. April bis 31. Mai oder von 10. Oktober bis 15. November 2024. Griechenland übernimmt die Kosten für sechs Übernachtungen in einem Hotel jener Kategorie, die sie im Juli 2023 gebucht hatten. Registrieren kann man sich hier >> vouchers.gov.gr/rodos-week

Nach den Evakuierungen mussten sich Touristen häufig sehr lange gedulden, bis sie ihre Heimreise antreten konnten. Getty (WILL VASSILOPOULOS)

„Waldbrand-Saison“ läuft bereits

Nach mehr als fünf Wochen ohne Regen sind in Griechenland am vergangenen Wochenende zahlreiche Brände ausgebrochen. Allein am Samstag zählte die Feuerwehr 72 Buschbrände und Brände auf landwirtschaftlich genutzten Flächen - die meisten davon auf Kreta und in Mittelgriechenland. Sie konnten unter Kontrolle gebracht werden. Experten gehen davon aus, dass wegen des Klimawandels die „Waldbrand-Saison“ jedes Jahr früher anfängt. Bisher begann sie erst ab dem 1. Mai. (sh)