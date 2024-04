Auto-Manager verdienen in Deutschland am meisten

Wie die Analyse außerdem zeigt, kommen Wechsel an der Spitze die Unternehmen am teuersten zu stehen. Dank Abfertigungen - oder der Auszahlung der Gehälter für die restliche Vertragslaufzeit - übertreffen die Zahlungen an die Ex-Manager oft die Saläre ihrer Nachfolger. IMAGO/Mercedes-Benz AG - Global Commun