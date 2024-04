Ex-Footballer und Schauspieler O.J. Simpson ist tot

Ein Mordprozess in den Neunzigern machte ihn weltberühmt. Nun starb O.J. Simpson im Alter von 76 Jahren.

Der frühere US-Footballstar O.J. Simpson ist tot. Simpson sei am Mittwoch im Alter von 76 Jahren an Krebs gestorben, teilte seine Familie am Donnerstag auf der Online-Plattform X mit. Sein Anwalt bestätigte die Nachricht vom Tod Simpsons zudem gegenüber dem Online-Portal „TMZ“.

Simpson sei von seinen Kindern und Enkelkindern umgeben gewesen, als er starb, teilte die Familie mit. „Während dieser Zeit des Übergangs bittet seine Familie darum, ihre Wünsche nach Privatsphäre und Anstand zu respektieren.“ Die Erfolge von Simpson auf dem Spielfeld würden in den Archiven der Football Hall of Fame im US-Bundesstaat Ohio bewahrt, in die er 1985 aufgenommen worden war, teilte Jim Porter, Präsident der Ruhmeshalle, mit.

Erfolgreiche NFL-Karriere

Geboren wurde Orenthal James - „O.J.“ - Simpson am 9. Juli 1947 in San Francisco. Schon als Kind zeigte sich sein sportliches Talent und bald stellte er an der renommierten University of Southern California Rekorde in Football und Leichtathletik auf. „The Juice“ - „der Saft“ - wurde der Running Back Simpson wegen seiner Beweglichkeit genannt. Als Profi schaffte er es in die Football-Liga NFL, war bis Ende der 1970er-Jahre für die San Francisco 49ers und die Buffalo Bills erfolgreich und stellte Bestmarken für die längsten Läufe und meisten Touchdowns auf.

Nach dem Ende seiner Karriere wurde der charismatische Simpson zum Sympathieträger, spielte in Blockbustern wie „The Towering Inferno“ und Komödien wie „Die nackte Kanone“ mit und kommentierte auch Sportereignisse. Privat musste Simpson einen Schicksalsschlag verkraften, als sein drittes Kind, Tochter Aaren, 1979 in einem Pool ertrank. Zwei Jahre später ließen sich Simpson und seine Frau Marguerite, die er 1967 geheiratet hatten, scheiden. 1985 heiratete er Nicole Brown und bekam mit ihr zwei weitere Kinder. 1992 ließ sich das Paar scheiden.

Spektakulärer Mordprozess

Wer die Neunzigerjahre erlebte, kann sich vermutlich an den Mordprozess gegen O. J. Simpson erinnern. Simpson musste sich im Jahr 1995 gegen die Anklage des Mordes verteidigen. Der Prozess wurde direkt im Fernsehen übertragen und ein Spektakel, das man weltweit verfolgte.

1994 wurden Simpsons Ex-Frau und ihr Freund tot aufgefunden, Simpson wurde des Mordes verdächtigt und angeklagt. Zunächst lieferte er sich eine live im Fernsehen übertragene Verfolgungsjagd mit der Polizei, die ein Millionenpublikum anzog – und dann ein elf Monate währendes Gefecht mit der Justiz um seine Unschuld, das zum Brennpunkt der Debatte um Diskriminierung in den Vereinigten Staaten wurde.

Simpson wurde freigesprochen, in einem späteren Zivilverfahren aber für deren Tod verantwortlich gemacht und zu einer Entschädigungszahlung von 33,5 Millionen Dollar (rd. 30,85 Mio. Euro) verurteilt. Für Aufsehen sorgte in den Nullerjahren ein Buch Simpsons über den Fall, das den provokativen Titel „If I Did It“ trug.

Neun Jahre Haft

Wegen eines anderen Vorfalls landete Simpson schließlich doch noch im Gefängnis. 2008 wurde er im US-Bundesstaat Nevada wegen bewaffneten Raubs und Körperverletzung zu 33 Jahren Haft verurteilt. Mit Komplizen hatte er in einem Hotelzimmer in Las Vegas zwei Sammler von Fan-Artikeln bedrängt, persönliche Erinnerungsstücke herauszugeben. Nach neun Jahren wurde er aus dem Gefängnis entlassen.

Seitdem lebte der Hobby-Golfer Simpson in Las Vegas ein Leben fernab der Öffentlichkeit. Manchmal meldete er sich noch in der Öffentlichkeit zu Wort – über die Morde und den Prozess wollte er aber nicht mehr sprechen. Im Februar wurde bekannt, dass er an Prostatakrebs leidet. Nun starb O.J. Simpson im Alter von 76 Jahren. (APA/red.)