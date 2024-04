Blüht uns ein Streikfrühling?

Neben der AUA wird derzeit auch in fünf Industriesparten über die Löhne verhandelt. In der Elektroindustrie steht bereits ein Arbeitskampf im Raum. Wird es in Österreich künftig konfrontativer?

Wien. Am Mittwochabend wurde bei den Austrian Airlines (AUA) die 20. Verhandlungsrunde wieder ohne Ergebnis abgebrochen. Mehrere Streiks und Betriebsversammlungen fanden bereits statt, weitere dürften folgen, sofern sich beide Seiten nicht zusammenraufen. Aber auch andernorts ist die Stimmung konfrontativ. Am Donnerstag fanden in mehreren Unternehmen der Elektro- und Elektronikindustrie Betriebsversammlungen statt. Nächste Woche geht es weiter. Im Vorfeld drohte die Gewerkschaft mit Kampfmaßnahmen, „sollte kein Abschluss möglich sein“.

Mit fast 60.000 Beschäftigten ist die Elektroindustrie die zweitgrößte Industriesparte Österreichs nach der Metallindustrie. Derzeit verhandeln auch die Papier-, die Textil- und die chemische Industrie über die Kollektivverträge (KV), im Mai steht die Glasindustrie an, alles zusammen für 130.000 Beschäftigte. Lange Zeit fand diese „Frühjahrslohnrunde“ kaum Aufmerksamkeit, auch deshalb, weil das Gesprächsklima in der federführen­den Elektroindustrie lang als ausgesprochen gut und jedenfalls besser als in der Metallindustrie galt – bis die Teuerung in die Höhe schoss.