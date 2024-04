Warum die USA den Europäern davonwachsen

Seit Jahren wachsen die USA kräftiger als die EU. Auch die aktuelle Krise meistern sie besser. Über das Erfolgsrezept der US-Wirtschaft.

Es scheint, als könnten nicht einmal die Inflation und hohe Zinsen das Wachstum der US-Volkswirtschaft bremsen. Um 2,1 Prozent soll diese heuer wachsen, während etwa der Euro-Währungsraum, zu dem alle wirtschaftlichen Schwergewichte in Europa gehören, laut Internationalem Währungsfonds mit einem Plus von 0,9 Prozent gemächlich aus der Krise kommt.

Diesseits wie jenseits des Atlantik lasten hohe Zinsen auf der Konjunktur. Hier wie dort spüren Unternehmen die geopolitischen Spannungen, die vielfach auch auf den Lieferketten lasten. An beiden Atlantikufern werden Unsummen an öffentlichem Geld in den Auf- und Ausbau von Schlüsseltechnologien gesteckt. Aber irgendwas, so scheint es, machen die USA anders als die 27 Mitglieder der Europäischen Union. Warum sonst hängt die US-Wirtschaft die europäische aktuell weiter ab? „Die Presse“ mit einer Analyse.