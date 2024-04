Als.Cafe in Hernals: Ein Bistro fürs Grätzel

Auf einen Blick

Das ehemalige Gasthaus zur Elfe am Leopold-Kunschak-Platz in Wien-Hernals wird zum Als Café. Im Herbst hatte eine Nachbarschaftsinitiative das Lokal für einen Tag wiederbelebt. Nun übernimmt Thomas Huber und betreibt es bis Ende des Jahres, wenn die Generalsanierung ansteht. Eröffnung ist am Samstag, ab dann ist Dienstag bis Samstag von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Mehr Infos auf Instagram @als_cafe_wien.