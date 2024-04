Die iranische Führung will sich für den tödlichen Angriff auf hochrangige Offiziere der Revolutionsgarde in Damaskus rächen. Insiderinformationen zufolge könnte die Attacke schon am Wochenende erfolgen. Doch wo und wie schlagen die Iraner zu?

Der Westen und Russland liegen bei den meisten internationalen Themen über Kreuz, doch jetzt richten sie einen gemeinsamen Appell an den Iran: Teheran solle beim angekündigten Vergeltungsschlag gegen Israel bitte Zurückhaltung zeigen, sagte Deutschlands Außerministerin Annalena Baerbock ihrem iranischen Amtskollegen Hossein Amirabdollahian in einem Telefonat.

Ähnlich äußerten sich Kreml-Sprecher Dmitri Peskow und der britische Außenminister, David Cameron. Offiziell will die iranische Führung nichts von Zurückhaltung wissen. Israel müsse und werde bestraft werden, sagt Staatschef Ali Khamenei. Doch Khamenei weiß, dass der Iran nur schlechte Optionen hat.

„Hoher Preis“