„Fit mit Philipp“: Geht Jelinek zu Servus TV?

Beim ORF muss Philipp Jelinek gehen, nachdem Chats mit dem Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache publik geworden waren. Er soll schon woanders untergekommen sein.

Noch bis Ende April läuft der Vertrag mit ORF-Vorturner Philipp Jelinek mit dem ORF, doch schon am 29. April soll er bei der privaten Konkurrenz Servus TV am Bildschirm zu sehen sein. Dann soll der „Fit mit Philipp“-Moderator dort mit einer Sendung starten, berichtet der „Kurier“ unter Berufung auf Insider. Auf Anfrage der „Presse“ hieß es bloß: Man sei „an attraktiven Sportsendungen immer interessiert“. Dass der Salzburger Privatsender an einem Engagement interessiert sein könnte, ist nicht unlogisch: „Fit mit Philipp“ hat viele Fans.

Jelinek und der ORF trennten sich einvernehmlich, wie es am Donnerstag hieß. Auslöser dürften Chats des Moderators mit dem damaligen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache gewesen sein, die vor Kurzem publik wurden. Jenlinek hatte den Politiker um Hilfe bezüglich eines Posten im ORF ersucht und quasi im Gegenzug Insider-Informationen angeboten.

Der 56-Jährige hatte zuletzt von einem Fehler gesprochen. Er sei aber nie – wie kolportiert – Straches Fitnesstrainer gewesen, sondern habe bloß im gleichen Studio trainiert: „Hätte ich damals schon den Werner Kogler, den Sebastian Kurz, die Pamela Rendi-Wagner oder wen auch immer gekannt, dann hätte ich die natürlich auch gefragt.“ Problematischer als die politische Schützenhilfe soll für den ORF dem „Kurier“ zufolge aber die mögliche Weitergabe von Interna gewesen sein.

„Fit mit den Stars“ statt „Fit mit Philipp“

Im ORF soll ein neues Format den bisherigen Vorturner ersetzen. Bereits am kommenden Montag startet mit „Fit mit den Stars“ ein neues Fitnessformat, immer werktags um 9.10 Uhr in ORF 2. Die Sendung wird im Wochenrhythmus jeweils von einem anderen Promi als Vorturner moderiert und präsentiert. Den Auftakt macht Profitänzerin Conny Kreuter. In weiterer Folge werden u. a. die ehemaligen Spitzensportler und Publikumslieblinge Armin Assinger, Andreas Goldberger und Hans Knauß die Österreicher zu Morgensport motivieren. (her/APA)