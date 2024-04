Was Österreich von Indien lernen kann

An Stammtischen ist oft zu hören: Österreich beeinflusst das Weltklima nur minimal, die Entscheidung der Klimazukunft fällt in Ländern wie Indien. Das ist allerdings nur bedingt korrekt.

In Indien lebt knapp ein Fünftel der Menschheit. Die Bevölkerung ist 157-mal größer als jene von Österreich. Aus diesem Blickwinkel ist der Einfluss auf das Klima logischerweise größer. Daraus abzuleiten, dass der Beitrag Österreichs vernachlässigbar ist, wäre allerdings eine Fehlinterpretation. Wenn man über den rein rechnerischen Vergleich der Totalemissionen hinausblickt.

Denn Österreich ist nicht nur Mitglied der EU, sondern kann als industrialisiertes Land beispielgebend dafür sein, wie Treibhausgase bei ausgeprägtem Wohlstand reduziert werden können. Ein Hinweis darauf, wie gut das gelingt, sind die Pro-Kopf-Zahlen, also die Menge an Treibhausgasen, die rechnerisch auf jeden Einwohner entfallen. Demnach ist, verglichen mit Indien, jeder Bewohner Österreichs für die vierfache Menge an Treibhausgasen verantwortlich. Auch die Gesamtemissionen Indiens sind im Vergleich zu den 27 EU-Staaten um knapp ein Zehntel geringer, obwohl es dreimal so viele Inder gibt als EU-Bürger.

Freilich, Indien ist in vielen Regionen noch wenig entwickelt, es gibt auf dem Subkontinent Regionen, in denen bittere Armut und Hunger herrschen. Und es zeigt, dass die Entkoppelung von Wirtschaftswachstum und Treibhausgasemissionen begonnen hat. Es scheint so, als schaffte Indien die Trendwende rascher.

Mit dem jüngsten Beschluss des Supreme Court in Indien wird ein weiteres Zeichen gesetzt – die drei Höchstrichter haben wesentliche Feststellungen getroffen: Die zentrale Bedeutung des Schutzes der Artenvielfalt ist nicht verhandelbar; der Klimaschutz ist ein individuelles Recht auf intakte Natur und Schutz vor den Beeinträchtigungen durch die Klimakrise; und das eine Ziiel darf „nicht auf dem Altar des anderen geopfert werden“, wie es in dem Beschluss heißt.

Klare Worte. All das kann ein Ansporn für Österreich sein. Und: Ja, es gibt wohl Dinge, die Österreich in der Klimapolitik von Indien lernen kann.

