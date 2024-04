Die Möglichkeiten, seine Lebensmittel anderswo zu beziehen als im Supermarkt, sind zahlreich. Manche sind mit mehr Aufwand verbunden, andere mit weniger.

Auch wenn die Zahl der Supermärkte kaum wo so groß ist wie hierzulande: Für jene, die genauer wissen wollen, was sie essen, die mehr Geld direkt beim Bauern lassen wollen oder die gern erfahren, wer ihre Lebensmittel eigentlich produziert, gibt es zahlreiche Alternativen zum Einkauf bei Billa, Spar, Hofer und Co.