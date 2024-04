Samra Kljajic mit Marketingprofi Maximilian I. Das Bildnis von Albrecht Dürer (1519) ist derzeit in „Holbein. Burgkmair. Dürer. Renaissance im Norden“ in Saal VIII der Gemäldegalerie des Kunsthistorischen Museums ausgestellt.

Samra Kljajic mit Marketingprofi Maximilian I. Das Bildnis von Albrecht Dürer (1519) ist derzeit in „Holbein. Burgkmair. Dürer. Renaissance im Norden“ in Saal VIII der Gemäldegalerie des Kunsthistorischen Museums ausgestellt. Katharina F.-Roßboth

Historische Fakten für das Social-Media-Zeitalter aufbereiten: Diese Mission verfolgt Samra Kljajic, nun auch in einem Sachbuch.

Die Habsburger, sagt Samra Kljajic in einem ihrer letzten Videos, seien ihr „Roman Empire“: Für analog Geschichtsbeflissene ergibt das wenig Sinn, sie sind allerdings auch nicht die Kernzielgruppe ihrer reichweitenstarken Social-Media-Accounts Geschichtegram und Geschichtetok. Kurz zur Erklärung: Ende letzten Jahres kursierte auf TikTok das „Roman Empire“ als viraler Begriff, der ein Thema bezeichnete, mit dem man sich oft auseinandersetzt (Auslöser war die überraschende Erkenntnis, dass in solchen Kurzvideos überraschend viele Männer an­­gaben, häufig an das Römische Reich zu denken).