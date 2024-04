Miriam (l.) und Mercedes Vargas spielen im Odeon Theater in der Dramatisierung von Ágota Kristófs Roman neunjährige Zwillingsbuben im Krieg.

Sie leiden, wenn sie getrennt sind, für ihre Ausbildung spielten sie ein geheimes Versteckspiel: Wie es kam, dass Miriam und Mercedes Vargas nun erstmals die Hauptrollen in einem Theaterstück spielen – das von Zwillingen erzählt.

Sie haben etwas Magisches an sich, diese beiden Zwillinge. Und das liegt nicht nur an ihrer Wärme, und nicht nur an der Verbundenheit, die sie ausstrahlen, daran, dass sie sich ständig berühren.