Buhlen um den Ex-Präsidenten: Duda hofiert Donald Trump in New York

Polens Präsident war bisher der Letzte im Politiker-Reigen, der den Ex-Präsidenten traf - nach Viktor Orbán und David Cameron. Trumps Kontakte zu den Saudis nährt Ängste in Washington.

Andrzej Duda war zu einer UNO-Sitzung in New York, und da traf es sich, dass auch Donald Trump gerade wegen seines Gerichtsverfahrens in seiner Heimatstadt weilte. Also vereinbarte der polnische Präsident ein Abendessen mit dem Ex-Präsidenten im Trump Tower, was in Warschau bei Premier Donald Tusk Irritationen hervorrief. Immerhin hatten Duda und Tusk heuer in seltener Einmütigkeit eine gemeinsame Visite bei US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus absolviert.

Fort Trump in Polen