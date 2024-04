„Wien ist verrückt nach Croissants“

In Wien folgt ein Croissant-Trend auf den nächsten. Aktuell werden die New York Rolls gehypt. Was es damit auf sich hat – und warum gerade am Croissant so oft herumgespielt wird.

Gerade war doch noch das Crookie angesagt! Aber in Wien jagt derzeit ein Croissant-Trend den nächsten. Während sich die mit Cookieteig gefüllten Croissants nach kurzer Zeit schon wieder im Abschwung befinden, ist man nämlich schon mitten im nächsten Hype: New York Rolls!

Eine New York Roll aus dem gleichnamigen Café in der Operngasse. Bernadette Bayrhammer

Der Croissantteig kommt hier kreisrund daher, ungefähr drei Finger hoch und gefüllt mit allerhand Cremes und Glasur. Seit das Gastronomenehepaar Gerald und Elena Leichnitz („Buddha Bowls“) vor zwei Wochen in der Operngasse das gleichnamige Kaffeehaus eröffnete, ist von nichts anderem mehr die Rede als von den runden Dingern, hier gibt es sie nicht nur in Süß – etwa gefüllt mit Pistazie oder Karamell -, sondern auch salzig, mit Knusperspeck und Hühnerbrust zum Beispiel.