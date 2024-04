Michael Höllerer, Generaldirektor von der Raiffeisen Holding und RLB Niederösterreich-Wien, legt ein Interesse an den Signa-Medienbeteiligungen offen.

Wien. „Wir wollen der Raiffeisen Holding ein neues Profil geben“, sagte Michael Höllerer, Generaldirektor von der Raiffeisen Holding und Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien (RLB NÖ-Wien), am Mittwoch vor Journalistinnen und Journalisten. Die Holding besitzt einen wahren Bauchladen an verschiedensten Beteiligungen. Im Agrarsektor ist Raiffeisen an dem Zuckerproduzenten Agrana, Südzucker und der Molkerei NÖM beteiligt sowie am Mühlen-Konzern Leipnik-Lundenburger, dem der ehemalige Finanzminister Josef Pröll vorsteht. Weitere Beteiligungen werden bei dem Baukonzern Strabag und über die Medicur Holding beim Kurier Zeitungsverlag gehalten.

Seit der Schieflage des Immobilienkonzerns Signa stehen dessen Medienbeteiligungen an „Kurier“ und der „Kronen“-Zeitung zum Verkauf. Raiffeisen würde sich das ansehen, sagt Höllerer. „Wenn sich bei einem Eigentümer etwas tut, hätten wir prinzipiell Interesse an diesen Beteiligungen.“ Zur Signa und René Benko konkret wollte sich der Bankchef nicht äußern.

Außerdem will Höllerer die Holding in den Gesundheitsbereich führen. „Raiffeisen kann als nachhaltiger Investor einen besonderen Stellenwert haben.“ Vor allem das Thema Pflege und Absicherung des Gesundheitssystems stehe hier im Fokus.

Der 46-jährige Raiffeiesen-Manager sitzt unter anderem im Aufsichtsrat der Öbag sowie der Raiffeisen Bank International. Die Niederösterreicher halten unter den Landesbanken mit 25 Prozent plus einer Aktie den größten Anteil an der RBI. Die Landesbank ist in Wien die drittgrößte Bank an Kundenzahlen gemessen. „In Wien haben wir die Bawag bei den Kunden und der Präsenz überholt.