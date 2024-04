Schallenberg in der Schweiz: Die alpine „Achse“ der Neutralen

Außenminister Schallenberg beschwor bei einem Besuch in Bern den Mehrwert der Neutralität. Sie sprachen auch über den Schweizer Ukraine-Gipfel.

Seinen Kalender für den Dienstag musste Ignazio Cassis kurzfristig umstellen. Denn der Besuch aus Wien kam verspätet in Bern an; das Flugzeug in Schwechat hatte einen technischen Defekt. Der Empfang in der regnerischen Schweizer Hauptstadt sollte deswegen nicht weniger amikal ausfallen. Cassis begrüßte seinen Amtskollegen Alexander Schallenberg in der schmucken Säulenhalle des Bundeshauses West wie einen alten Freund; Bern, so Cassis, sei schließlich auch die Geburtsstadt seines Gastes.