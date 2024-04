Als mich das Jagdkommando zwölf Stunden lang gefangen hielt

Drucken

Vorlesen Hauptbild • Lagerfeuer ohne viel Romantik: Die Ausbildner empfehlen in schwierigen Gebieten das Mitführen von Trockennahrung, die mit kochendem Wasser übergossen wird. • Jana Madzigon

Wie verhält man sich richtig im Entführungsfall? Unsere Reporterin wollte das wissen und nahm an einem Kurs des Bundesheeres teil. Warum Routinen helfen, „graue Mäuse“ die höchsten Überlebenschancen haben und der Grat zwischen Selbstschutz und Selbstaufgabe schmal ist.

Sie sind in Sicherheit“, sagt der von Kopf bis Fuß in Tarnfarben gekleidete junge Mann. Er deutet auf eine Matratze auf dem Boden. Ich setze mich auf sie. Verstohlen mustere ich ihn. Sein Gesicht ist vermummt. Sein Kopf steckt in einem Helm. In seinen Händen hält er eine Waffe. Das Einzige, was ich sehe, sind seine dunkelbraunen Augen. Sie wirken irgendwie freundlich. Kann ich ihm glauben? Ihm vertrauen? Sagt er die Wahrheit?

Der junge Mann mahnt mich, ruhig und wachsam zu bleiben. Die Gefahr sei noch nicht komplett gebannt. Ich spüre Enttäuschung in mir aufsteigen: Noch immer bin ich in Gewalt eines Bewaffneten, wenn auch eines guten. Ich bin müde und erschöpft und sehne mich mehr als alles andere nach dem Ende. Nach den Worten: „Es ist vorbei.“

Befolgen Sie alle Anweisungen. Versuchen Sie nicht, auf das Geschehen einzuwirken. Seien Sie bereit, andere zurückzulassen. Bringen Sie sich und die Sicherheitskräfte nicht in Gefahr.

In den vergangenen zwölf Stunden habe ich erlebt, wie Ohnmacht und Ausgeliefertsein sich anfühlen, was Unsicherheit und Angst um das eigene Leben bedeuten. Es war nur ein Szenario, ein ernstes Spiel, spielerischer Ernst. Nicht zu vergleichen mit einer echten Geiselnahme, und dennoch hat sich alles sehr real angefühlt. So real jedenfalls, dass sich Vertrauen nicht so schnell wiederherstellen lässt.

Schüsse auf einen Gelatineblock