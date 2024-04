Der weite Weg von der Witzfigur zum Tiger

20 Jahre nach der großen EU-Erweiterung sind Ressentiments gegenüber dem „Osten“ geschmolzen – aber noch nicht überwunden.

Die ostdeutsche „Zonen-Gaby“, die im November 1989 das Cover der Zeitschrift Titanic zierte, konnte eine Gurke nicht von einer Banane unterscheiden. Der Gag der Frankfurter Satiriker anlässlich des Mauerfalls ist auch 34 Jahre nach der Wiedervereinigung immer noch für einen Lacher gut – weil er einerseits das damalige zivilisatorische Gefälle zwischen Ost und West auf den Punkt bringt, zugleich aber jene unreflektierte Überheblichkeit demonstriert, die Angehörige wohlhabender Erdteile seit jeher gegenüber ihren ärmeren Nachbarn an den Tag gelegt haben. Nach Mohren und Bloßfüßigen, Rothäuten und Schlitzaugen, Tschuschen und Katzelmachern, waren nach dem Zusammenbruch des Ostblocks dessen plötzlich in die Freiheit entlassenen Insassen an der Reihe.