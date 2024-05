Instantnudeln im Lokal: Schlürfen, aber schnell!

Viele Instantnudeln gibt es in der Chi Chi Snack Bar in Meidling. Hinten: die Automaten zur Zubereitung.

Viele Instantnudeln gibt es in der Chi Chi Snack Bar in Meidling. Hinten: die Automaten zur Zubereitung. Jana Madzigon

In Asien ist das gang und gäbe, inzwischen gibt es auch in Wien Lokale und Geschäfte, in denen man sich Instantnudeln selbst zubereiten kann. Und: Es werden noch mehr.

Wien. Auf den ersten Blick ist man hier vor lauter knallbunt glänzenden Päckchen ein bisschen überfordert: Stapelweise reihen sich die Instantnudelpackungen nebeneinander, sie heißen Buldak, Shin oder Neoguri Ramyun. Und: In der Chi Chi Snack Bar in Wien-Meidling kann man die Nudeln, die sich mit etwas heißem Wasser binnen weniger Minuten in ein würziges Süppchen verwandeln, nicht nur kaufen. Man kann sie auch vor Ort zubereiten und schlürfen.