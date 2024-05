Buntes Ahornlaub auch im Sommer

Wer im Herbst gern das Laub der Bäume betrachtet, muss keinesfalls darauf warten, denn auch im Sommer darf man den Anblick kräftiger Blattfarben in Rot, Gelb, Hellgrün oder Orange genießen, wenn die bunten unter den Ahornen den Garten zieren.

Wenn es um besonders hübsche Zierbäume geht, um solche mit aufregenden Blattformen und Blattfarben, so ist die Gattung der Ahorne wahrscheinlich unübertroffen.

An die 150 bis 200 Arten soll es weltweit geben, und alle sind sie schön. Auch die heimischen Berg-, Spitz- und Feldahorne sind keinesfalls zu verachten, sie umsäumen meinen gesamten Garten in unterschiedlichen Höhen und Formen. Doch wer sich einmal in die asiatischen Varianten vertieft hat, in Spitzahorne und Fächerahorne, kann süchtig werden.