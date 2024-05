Wie die Wiener künftig heizen sollen

Wer in Wien bekommt in Zukunft einen Fernwärmeanschluss, wer muss selbst Wärmepumpen bauen? Mit dem neuen „Wärmeplan 2040“ will die Stadt Antworten liefern.

600.000. Letztendlich wird man auch an dieser Zahl messen können, ob Wien sein Ziel erreicht – und bis 2040 klimaneutral ist. Denn dieses Ziel hängt ganz entscheidend davon ab, ob die Stadt es schafft, die aktuell 600.000 Gasheizungen in Wien zu ersetzen.

Dass man das durchziehen will, sagt die rot-pinke Stadtregierung schon länger, bloß an dem Wie hängte für die meisten Wiener bis dato noch ein großes Fragezeichen. Das soll sich mit dem am Montag vorgestellten „Wärmeplan 2040“ ändern. Es sei „eine Orientierungshilfe, ein Zielbild“, wie Wiens Gebäude ohne fossile Energieträger geheizt werden können, sagte Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ).