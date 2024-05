Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Polen füllen künftig mit insgesamt 367 Europa Abgeordneten gut die Hälfte des Plenums. Während in Berlin, Paris und Madrid Nationalpopulisten um die Deutungshoheit kämpfen, sind sie in Rom bereits am Ziel – und in Warschau auf dem absteigenden Ast.

Eine nicht Wählbare und mehrere Testläufe