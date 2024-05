Verfahrensdauer. Die Causa Meinl European Land zeigt es einmal mehr: Komplexe Ermittlungen ziehen sich oft über viele Jahre. Woran liegt das, gibt es rechtliche Grenzen? Und ließe es sich sinnvoll ändern?

Wien. Seit gut einer Woche ist es nun also fix: Die Staatsanwaltschaft Wien hat die Ermittlungen rund um die Causa Meinl European Land (MEL) eingestellt. Zur Erinnerung: Es ging um Anlegerschäden in Milliardenhöhe. MEL-Zertifikate waren jahrelang als angeblich risikoarme „Immobilieninvestments“ an Kleinanleger vertrieben worden, dann jedoch ins Bodenlose abgestürzt.

Mehr lesen Verfahren gegen Julius Meinl und Peter Weinzierl eingestellt

Passiert ist das 2008 während der Finanzkrise. In der Folge wurde gegen Akteure der Meinl Bank dahingehend ermittelt, ob sie Anlegerinnen und Anleger vorsätzlich geschädigt haben. Auch der Verdacht der Untreue stand im Raum, da im großen Stil Zertifikate zurückgekauft worden waren, um den Kurs zu stützen.