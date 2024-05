Natur und Kultur: Theater im Park startete in die fünfte Saison

Rund 500 Gäste kamen zum Eröffnungsabend, unter ihnen Prominente wie etwa Schauspielerin Maria Happel, Musiker Norbert Schneider, Kabarettistin Lydia Prenner-Kasper und Sänger sowie Schauspieler Tom Neuwirth aka Conchita Wurst. Offizieller Beginn ist am Freitag.

Der angekündigte Regen blieb aus, bei angenehmen Temperaturen wurde am Dienstagabend im Garten der Familie Schwarzenberg nahe dem Belvedere die Reihe Theater im Park eröffnet – zum mittlerweile fünften Mal. Rund 500 Gäste kamen zur Präsentation des Programms, darunter etwa der Kabarettist Genort Kulis, Schauspielerin Maria Happel, Musiker Norbert Schneider, Kabarettistin Lydia Prenner-Kasper und Sänger sowie Schauspieler Tom Neuwirth aka Conchita Wurst. Auch Bürgermeister Michael Ludwig war vor Ort und gratulierte zum „Wechselspiel von Natur und Kultur“.

Durch den Abend führte Sängerin und Schauspielerin Sigrid Hauser, Stella Grigorian, Karl Markovics und Bela Koreny boten eine musikalische Kostprobe aus ihrem Programm „La Boheme“, Klaus Eckel gab einen humoristischen Ausschnitt aus „Wer langsam spricht, dem glaubt man nicht“ zum Besten. Michael Niavarani, Jenny Frankl, Otto Jaus und das Ensemble der neuen Eigenproduktion „Venus & Jupiter – Eine göttlich römische Komödie“ gaben erste Einblicke in das Stück. Zum Abschluss traten Bobby Slivovsky und Hanibal Scheutz von den 5/8erl in Ehr’n auf.

Offizieller Beginn am Freitag

Offizieller Beginn ist am Freitag mit der ersten Vorstellung von „Venus & Jupiter“. Die ursprünglich von Niavarani und Georg Hoanzl als Reaktion auf die Pandemie gegründete Freiluft-Spielstätte zeigt auch heuer wieder eine Mischung aus Theater, Kabarett, Musik und Literatur. Diesmal mit Neuzugängen von Toxische Pommes bis Conchita Wurst. Theater im Park sei irgendwo zwischen einem Besuch beim Heurigen und einer Oper bzw. einem Theater anzusiedeln, sagte Karl Markovics zur „Presse“. genau das mache wohl die Strahlkraft dieser Reihe aus. Die Sehnsucht in der Bevölkerung nach solchen Events sei jedenfalls enorm – auch wegen der Pandemie, der bekanntlich viele kulturelle Veranstaltungen zum Opfer fielen.

Michael Niavarani und Georg Hoanzl, die Gründer von Theater im Park. Markus Wache

„Das Publikum hat entschieden“, begründete Künstleragent Hoanzl bei der Eröffnung das Fortbestehen der Freiluftbühne über coronabedingte Einschränkungen hinaus. Besonders glücklich macht den Eigentümer Niavarani nach wie vor der „Mischmasch“ aus „Hochkultur, Kommerz, Kabarett, Oper“. Dieser wird heuer erneut ergänzt: Im Kabarettbereich unterhalten Neuzugänge wie Malarina und die Kernölamazonen, literarisches Programm bieten Lars Eidinger und Stefanie Sargnagel, das teatro-Märchenmusical Cinderella verspricht Familienunterhaltung, Thomas Brezina steht mit „Lieben, Lachen, anders machen“ auf der Bühne. Wieder dabei sind unter anderem Klaus Eckel, Omar Sarsam, Michael Köhlmeier und die Wiener Sängerknaben. Eine Wiederaufnahme des „Sommernachtstraums“ ist ebenfalls angekündigt.

Anlässlich seines zehnjährigen ESC-Jubiläums freut sich vor allem Park-Debütant Tom Neuwirth, dem Publikum in diesem Rahmen seine stimmliche Weiterentwicklung und seinen Wachstum „zu einer Künstlerpersönlichkeit“ zu zeigen. Am 12. Juli tritt er mit „Conchita Wurst - Akustisch“ den Beweis an. „Outdoor ist immer sehr speziell. Und das Programm ist für mich auch speziell, weil ich akustisch so gut wie noch nie aufgetreten bin. Dass an mich gedacht wurde, ist eine Auszeichnung.“

Eröffnet wird am Freitag mit der Eigenproduktion „Venus & Jupiter – Eine göttlich römische Komödie“. Manuel Zauner

Bis 2025 wird auf der Freiluftbühne mit Sicherheit gespielt, die Fürstlich Schwarzenberg‘sche Familienstiftung sei, wie Hoanzl betonte, auch darüber hinaus kooperativ. „Vielleicht hört das Theater im Park auch nie auf“, schmunzelte Niavarani, Pläne gebe es reichlich.

Ihr Engagement für das Theater im Park bekräftigten auch die drei Hauptsponsoren Erste Bank (vertreten durch Vorstandsvorsitzende Gerda Holzinger-Burgstaller), Wiener Städtische (Vorstandsdirektorin Doris Wendler) und Wien Energie (Michael Strebl, Vorsitzender der Geschäftsführung, er schickte Grußworte). (red.)

