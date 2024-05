US-Regierung will Konzertveranstalter Live Nation zerschlagen

Live Nation soll mit seiner Tochterfirma Ticketmaster Preise für Konzertkarten illegal in die Höhe getrieben haben. Justizministerium, 30 Bundesstaaten und der District of Columbia reichten nun Klage ein.

Konzertkarten für mehrere hundert, sogar über tausend Dollar? Keine Seltenheit in den USA. Die hohen Preise soll auch die Monopolstellung von Live Nation und seiner Tochterfirma Ticketmaster verursacht haben. Die US-Regierung will den Konzertriesen nun zerschlagen. Das US-Justizministerium, 30 Bundesstaaten und der District of Columbia um die Hauptstadt Washington reichten am Donnerstag in New York Klage gegen den Konzertveranstalter und Ticketmaster ein. Der Vorwurf: Sie sollen Preise für Konzertkarten illegal in die Höhe getrieben und damit den Künstlern geschadet haben.

Ziel sei die Aufspaltung des Unternehmens, das Hunderte bekannter Künstler unter Vertrag habe, selbst Konzerthallen besitze und durch Ticketmaster große Teile des Markts für Konzertkarten beherrsche. „Es ist an der Zeit, Live Nation zu zerschlagen“, sagte US-Justizminister Merrick Garland. Das Unternehmen ersticke den Wettbewerb.

Live Nation kündigte an, man werde sich vor Gericht durchsetzen, und bezeichnete die Klage als möglichen „kurzlebigen PR-Coup für das Justizministerium“. Die Klage werde nicht die Probleme lösen, die Fans in Bezug auf Ticketpreise, Servicegebühren und den Zugang zu Shows hätten. Ticketmaster hatte unter anderem 2022 eine umjubelte Tour von Mega-Star Taylor Swift vermarktet, bei der Fans über lange Wartezeiten und überzogene Ticketpreise geklagt hatten. (APA/Reuters)