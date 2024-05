US-Höchstrichter hisst die Trumpisten-Fahne

Richter Samuel Alito zog den Sternenbanner verkehrt auf – er ist ein Symbol für Trumps Wahlbetrugskampagne. Der Supreme Court rückt ins Zentrum der Kontroverse.

Das Sternenbanner weht in den Vorgärten vieler Amerikaner, und zumeist ist es ein Zeichen republikanischer Gesinnung. Eine auf den Kopf gestellte US-Fahne lässt indes keine Zweifel zu: Sie gilt als Symbol der Trumpisten, als Protest gegen die vermeintlich gestohlene Wahl, wie dies der Ex-Präsident und seine fanatischen Anhänger seit dem Wahlsieg Joe Bidens im November 2020 propagieren. Beim Sturm aufs Kapitol zwei Monate später reckten sie manche als Banner ihrer Überzeugung im Kapitol in die Höhe.

Just in dem zweiwöchigen Zeitraum zwischen dem Umsturzversuch im US-Kongress und der Angelobung Bidens auf dem Kapitol hat Samuel Alito, einer der neun Richter am Obersten Gerichtshof, das Sternenbanner vor seinem Haus in Alexandria – einem Vorort Washingtons – verkehrt herum hochgezogen. Das dokumentieren Fotos, die der „New York Times“ zugespielt worden sind.

Reaktion auf „Fuck Trump“