Durchs Ötztal, untenherum und ganz hinauf

Weitwandern boomt, aber es muss nicht von Hütte zu Hütte sein, es geht auch von Dorf zu Dorf. Am Ötztaler Urweg etwa auf zwölf Etappen eine Runde durchs Tal. Stufe für Stufe hinauf, entlang von Ache, Seen und Wasserfall – auf hochalpine Gipfel und Gletscher oder zum Wellnessen in die Therme.

Man muss nicht weit gehen, schon steht man im Zauberwald. Ein Bergsturzgebiet, vermooste Felsen liegen im Wald, tief in den Untergrund ziehen sich Spalten, kühle Luft strömt daraus nach oben, Sonnenstrahlen flirren durch die Bäume, heimische, wilde Orchideen säumen den Weg. „Das is' es, das is' mei' Urwald“, kommt Monika Mitterwallner, selbst aus einem Nachbardorf, ins Schwärmen. Sie ist Wanderführerin, aber keine Bergläuferin, keine Gipfelstürmerin, keine, die vorbeihastet – lieber zeigt sie, wie man an den Zapfen Spuren von Eichhörnchen oder Waldmäusen erkennt. Oder erklärt, wie sich am Weg ins Tal, Talstufe für Talstufe hinauf, die Vegetation komplett verändert.



Wir sind unterwegs auf dem Ötztaler Urweg, einem Weit- beziehungsweise Rundwanderweg für diejenigen, die nicht die Gipfel zählen, die Rekorde suchen, die keine Höhenmeter tracken – und trotzdem ganz hinauf kommen. Auf zwölf Etappen führt der Weg durchs Ötztal, von Ötztal-Bahnhof bis ins Bergsteigerdorf Vent und wieder retour. 180 Kilometer, in zwölf Tagen oder 60 Stunden kann man alle gehen – und absolviert dann mehr als 8000 Höhenmeter.

Auch im Ötztal suchen dies, die langsame Fußreise, immer mehr Gäste. So viele, dass die Hütten, die man etwa am Ötztal-Treck in luftiger Höhe passiert, oft lang ausgebucht sind. Auch weil die Hütten übervoll sind, die Hotellerie davon aber nichts hat, ließen sich die Touristiker im Ötztal mit dem Weitwandern von Dorf zu Dorf statt von Hütte zu Hütte etwas Neues einfallen. Ausgeschildert ist dieser Weg, die rote Zwölf, wie er auch genannt wird, seit heuer. Und auch erst seit Kurzem wird der Urweg als Package angeboten – mit diversen Hotelkategorien, Services von Gepäcktransport und Shuttledienst bis zu Begleitung durch Wander- oder Bergführer, etwa auf hochalpinen Wegen. Die könnte man brauchen, zum Beispiel für Etappe sechs. Es ist quasi die Königsetappe des Urwegs, sie führt von Obergurgl nach Vent, vorbei am höchsten Punkt des Weges, dem Ramoljoch mit seinen 3187 Metern. Ein steiler Weg führt dorthin, mitunter sind Stufen zu überwinden, auch ausgesetzte Bergflanken. Teils geht es seilgesichert durch den Schnee aufs Joch – und in einem steilen Abstieg dann hinunter nach Vent.Ein stilles Dörfchen, eines der ersten Bergsteigerdörfer, umgeben von den spektakulärsten Gipfeln des Ötztals, Wildspitze, Weißkugel, Weißseespitze. Man könnte einen Abstecher vom Urweg dorthin einlegen – muss aber nicht. Wie man die Hochalpin-Etappe wie jede andere ganz auslassen kann, und es ist auch nicht zu jeder Zeit sinnvoll, sie zu begehen. Im Herbst sind die Hütten schon zum Teil geschlossen, das Höhenbergsteigen sei nur den Erfahrenen empfohlen. So lässt sich diese Etappe des Urwegs im Package auch nur im Sommer buchen. Aber weil wir hier auf einem Weg sind, der Ambitionierten wie Bequemeren entgegenkommt, kann man Etappen per Shuttle umfahren. Und ohnehin ist man mit leichtem Rucksack unterwegs, schweres Gepäck wird morgens abgeholt und zum nächsten Quartier gefahren. Und mitunter – auf dem Weg liegt Längenfeld – führt der Weg sogar zu einem Abstecher in die Therme Aqua Dome.Vielleicht für eine Pause, um diese Art des Wanderns, des Erkundens des ganzen Tals, wirken zu lassen. Die Eindrücke vom Berg, vom Gestein, den Alpenblumen, wie sich die Vegetation mit jeder Etappe, vom Talboden bis zur Baumgrenze völlig ändert. So, wie sich auch die Menschen und ihre Dialekte – so sagen einem das zumindest die Ötztaler – von Dorf zu Dorf ändern. Wie man langsam, von den Hotels der Touristenhochburgen in den alten 150-Seelen-Ort Vent steigt, und wieder hinunter, vorbei an Seen, durch Zauberwälder – bis einen die Zivilisation wieder einfängt.