Wenn plötzlich die Heizkosten explodieren

Die Umstellung auf eine Abrechnung „nach Verbrauch“ sorgt vor allem bei Bewohnern älterer Häuser oft für Schockerlebnisse. Denn auch wer sparsam heizt, zahlt mitunter kräftig drauf.

Wien. Wirklich freuen wird sich kaum jemand auf die bevorstehende Heizsaison. In so manchem Altbau – und vielen Häusern aus den 1960er- und 1970er-Jahren – artet Heizen aber so richtig in Ärger aus. Zumindest für einen Teil der Bewohner, die sich nach einer Umstellung des Abrechnungssystems mit mitunter horrenden Mehrkosten konfrontiert sehen.