In Vorarlberg wird am 13. Oktober gewählt. In der Steiermark am 24. November. Im Burgenland am 26. Jänner. Und in Wien voraussichtlich im Herbst 2020.

Kaum ist die Nationalratswahl geschlagen stehen schon weitere Urnengänge in den Ländern auf dem Programm. Bei den bevorstehenden Landtagswahlen stehen diverse politische Modelle auf dem Prüfstand: Schwarz-Grün, Rot-Grün, Rot-Blau und Schwarz-Rot.