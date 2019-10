Die ÖVP steht vor einem Wahlsieg, SPÖ und FPÖ hadern mit ihrer Bundespartei.

Wien/Graz. So geht entspannter Wahlkampf: Erst hat der steirische ÖVP-Chef, Hermann Schützenhöfer, vorgezogene Neuwahlen durchgeboxt – um dann gleich eine Wahlkampfpause auszurufen. Erst im November will die ÖVP ernsthaft in den Wahlkampf für die Landtagswahl am 24. November einsteigen.