Linke Wienzeile: Der Verkehrskollaps ist ausgeblieben

Die Baustelle an der linken Wienzeile am 2. September.

Trotz befürchteter Megastaus ist die Verkehrssituation um die Baustelle recht entspannt geblieben – die Arbeiten könnten schneller fertig sein als erwartet.

Wien. Angekündigte Katastrophen finden meistens nicht statt – auch nicht im Wiener Verkehr: Wochenlang war vor dem Start der Arbeiten mit Sommerferienende vor Chaos, vor einem Kollaps oder gar Verkehrsinfarkt gewarnt worden. Von zu erwartenden 8,5 Stunden Stau mit bis zu 7,4 Kilometer Länge pro Tag (wie der ÖAMTC im Auftrag der Wirtschaftskammer errechnet hatte) war die Rede.

Gekommen ist das nicht. Nun, etwa zur Halbzeit der Bauarbeiten, fällt das Fazit positiv aus: Über die Verkehrssituation wie über die Arbeiten an sich. „Ich habe schon halb aufgeatmet“, sagt Peter Lenz, der Baustellenkoordinator der Stadt Wien. „Momentan haben wir keine ganz leichte Woche“, schließlich sind vielerorts Herbstferien – und dieses Zeitfenster wird für eine nötige Sperre einer Spur auf der Friedrichstraße genutzt. Zudem wird zwischen Theater an der Wien und Köstlergasse derzeit „fleißig betoniert“, bis zum Theater an der Wien ist der Verkehr schon wieder zweispurig freigegeben.

Die Arbeiten seien bisher, auch wegen des guten Wetters, schneller vorangegangen als geplant, sagt Lenz. Eventuell werde man ein paar Tage früher fertig sein als vorgesehen. Geplant ist, dass die Belagssanierung und die Herstellung eines neuen Zweirichtungs-Radwegs am 13. Dezember abgeschlossen sind. Dann beruhigt sich die Verkehrssituation – obwohl es ohnehin nie zu den vorausgesagten Staus gekommen ist.

„Schon in den ersten Wochen waren die Staus bei Gott nicht das, was wir befürchtet hatten“, sagt Lenz. Messungen der TU Wien bestätigen das. Nach zwei bis drei Wochen habe sich demnach die Situation eingependelt, seither gebe es kaum Veränderungen der Geschwindigkeiten und Fahrzeiten auf den Zufahrtsrouten zur Wienzeile oder auf Ausweichrouten. Nur um den aktuellen Bauabschnitt selbst beobachten die Verkehrsforscher leichte Verzögerungen und eine Verlangsamung. Wieder einmal habe sich gezeigt, dass sich zwei bis drei Wochen, nachdem eine Störung im Verkehrssystem eintritt, ein neues Gleichgewicht eintrete, heißt es vom Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik.

Lenz führt das auch auf die, wie er sagt, „extrem große Hilfe“ durch die Polizei zurück, die in den ersten Wochen an allen neuralgischen Punkten präsent war. Auch die Info-Kampagne habe gut gewirkt. „Es ist besser, im Vorfeld wird dick aufgetragen, dafür dringt man zu den Leuten durch und es kommt zu keinen Staus, als auf Understatement zu setzen und man hat Megastaus“, sagt Lenz. Der insofern die kleine Hysterie im Vorfeld auch gar nicht kritisieren will.