Österreichs Oscar-Kandidat disqualifiziert

Subdadeh Mortezais Spielfilm „Joy“ enthält zu viele englische Passagen für einen Auslandsoscar.

Keine Freude hatte die „Academy of Motion Picture Arts" mit „Joy", dem österreichischen Kandidaten für den Auslandsoscar. Um den Preis für den besten internationalen Spielfilm dürfen sich nämlich nach den Regeln der Akademie nur Werke bewerben, deren Dialoge „großteils" nicht auf Englisch sind. Bei dem Film der Regisseurin Sudabeh Mortezai über die die Situation nigerianischer Sexarbeiterinnen in Wien habe jedoch eine Überprüfung gezeigt, dass nur ein Drittel des Drehbuchs diese Forderung erfüllt. Das berichtet der „Hollywood Reporter“ und zitiert dabei aus der Beantwortung einer Anfrage.

Die vom heimischen Fachverband für Film- und Musikindustrie eingesetzte Jury hatte den Streifen Anfang September ausgewählt. Die Oscar-Nominierungen werden am 13. Jänner bekannt gegeben, die Vergabe erfolgt am 9. Februar in Hollywood.

Die österreichische Regisseurin zeigt in ihrem zweiten Spielfilm ein perfides System von enttäuschter Hoffnung und Ausbeutung. Bei den Filmfestspielen in Venedig wurde „Joy“ sowohl mit dem erstmals an eine herausragende Filmemacherin vergebenen Hearst Prize als auch mit dem Label Europa Cinemas ausgezeichnet. Es folgten Hauptpreise bei den Festivals von London, Chicago und Marrakesch. International war der Film auch auf Netflix zu sehen und sorgte dort für Furore. Medien wie der "Guardian" und die "New York Times" empfahlen ihn ausdrücklich.

Schon vor kurzem hat die Akademie eine Bewerbung aus dem gleichen Grund disqualifiziert, und auch dort ging es um Nigeria - „Lionheart“ war nämlich der Kandidat dieses Landes.

Nach Österreich ging der Auslands-Oscar in jüngerer Vergangenheit zweimal: Stefan Ruzowitzky gewann 2008 mit "Die Fälscher", Michael Haneke 2013 mit "Amour - Liebe".