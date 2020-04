Der New York-Korrespondent der "Presse", Stefan Riecher, war sich schon lange bevor er nun die Test-Ergebnisse erhalten hat ziemlich sicher, dass er sich mit dem Corona-Virus infiziert hat. Er erzählt Anna Wallner in dieser Folge, wie es ihm mit der Krankheit ergangen ist, wie es sich anfühlt, so lange auf ein Test-Ergebnis zu warten und wie er Donald Trumps Krisenmanagement bewertet. Eine Folge direkt aus New York. Den ausführlichen Artikel von Stefan Riecher über seine New Yorker Corona-Odyssee lest ihr hier