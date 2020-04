Georg Kapsch ist Unternehmer und Präsident der Industriellenvereinigung. In einem Gastkommentar in der "Presse" warnte er am 3. April vor der wahren Katastrophe, die noch auf uns zukommt, wenn das Land noch lange im Pausen-Modus verharren muss. In dieser Folge spricht er mit Anna Wallner ausführlich darüber, was ihn an dem Maßnahmen der Regierung stört, warum er eher den schwedischen Weg der Selbstverantwortung gegangen wäre und wie sich sein Alltag und der seiner ca. 2500 Mitarbeiter in Österreich verändert hat.