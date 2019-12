Die Visionen des Karel Komárek

(c) Starpix / picturedesk.com (Starpix)

Ehepaar Komárek: „Man muss Muskeln und Gehirn am Laufen halten.“

Die tschechische Sazka steht vor der Machtübernahme der Casinos Austria. Karel Komárek wiederum steht hinter Sazka. Wer ist der drittreichste Tscheche?

Prag. Tschechiens Superreiche scheuen die Öffentlichkeit. Der aktuell drittreichste Tscheche, Karel Komárek, der derzeit halb Österreich in seinen Bann zu ziehen scheint, ist auch keine Plaudertasche. Unsichtbar ist er aber nicht. In einem freilich schon Jahre zurückliegenden Interview mit Forbes Tschechien fasste er sein Credo so zusammen: „Ich glaube, der Mensch sollte bis zu seinem Tod arbeiten, bis zu seinem Tod Sport treiben und bis zu seinem Tod gut leben.“ Nichts tun, sei „Mist“.